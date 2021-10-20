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Маррей выиграл самый продолжительный трехсетовый матч сезона
Сумасшедшая битва
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Энди Маррей в первом раунде турнира АТР 250 в Антверпене за 3 часа и 46 минут обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:7, 7:6).
Маррей и Тиафо обновили рекорд сезона по продолжительности трехсетового поединка. Ранее рекорд принадлежал Рафаэлю Надалю и Стефаносу Циципасу, которые в финале турнира в Барселоне выясняли сильнейшего на протяжении 3 часов и 38 минут (6:4, 6:7, 7:5).
«Кажется, у меня в карьере никогда не было матча, который закончился бы с таким счетом. Я устал», - сказал Маррей.
Во втором раунде турнира в Бельгии Энди Маррей сыграет со вторым сеяным Диего Шварцманом из Аргентины.
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