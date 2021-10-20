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Однажды Надаль проиграл 690-й ракетке мира. ВИДЕО

Теннис
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Бывало и такое

Однажды Надаль проиграл 690-й ракетке мира. ВИДЕО

фото - tennisworldusa.org

Новина українською

Почти 15 лет назад легендарный Рафаэль Надаль во втором круге турнира АТР в Стокгольме сенсационно проиграл Йоахиму Йоханссону, который на тот момент в рейтинге АТР стоял на 690-м месте (4:6, 6:7).

Стоит отметить, что швед на пике карьеры добирался до девятой строки в рейтинге АТР, выиграл три титула АТР и однажды сыграл в полуфинале турнира Большого шлема.

После победы над Надалем Йоханнсон в Стокгольме дошел до полуфинала, пока не проиграл Яркко Ниеминену.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль
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