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Свитолина на Тенерифе проиграла 63-й ракетке мира и потеряла шансы на Итоговый турнир

Теннис
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Провал украинки в Испании

Свитолина на Тенерифе проиграла 63-й ракетке мира и потеряла шансы на Итоговый турнир

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 250 на Тенерифе в трех сетах уступила 63-й ракетке мира из Колумбии Марии Камиле Осорио Серрано – 7:5, 3:6, 2:6.

Накануне из-за наступления темноты теннисистки покинули корт после завершения первого сета. На старте второй партии Свитолина повела 2:0, но быстро отдала четыре гейма подряд. Наконец, в решающем сете Элина на три брейка соперницы смогла ответить лишь одним результативным геймом на приеме.

Элина Свитолина после фиаско в Испании досрочно лишилась даже теоретических шансов на восьмое место в Чемпионской гонке WTA. Теперь на Итоговый турнир в Гвадалахаре первая ракетка Украины может поехать только в статусе запасной.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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