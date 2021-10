Свитолина на Тенерифе проиграла 63-й ракетке мира и потеряла шансы на Итоговый турнир

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 250 на Тенерифе в трех сетах уступила 63-й ракетке мира из Колумбии Марии Камиле Осорио Серрано – 7:5, 3:6, 2:6.

Накануне из-за наступления темноты теннисистки покинули корт после завершения первого сета. На старте второй партии Свитолина повела 2:0, но быстро отдала четыре гейма подряд. Наконец, в решающем сете Элина на три брейка соперницы смогла ответить лишь одним результативным геймом на приеме.

