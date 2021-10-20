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Свитолина на Тенерифе проиграла 63-й ракетке мира и потеряла шансы на Итоговый турнир
Провал украинки в Испании
фото - flashscore.com.ua
Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA 250 на Тенерифе в трех сетах уступила 63-й ракетке мира из Колумбии Марии Камиле Осорио Серрано – 7:5, 3:6, 2:6.
Накануне из-за наступления темноты теннисистки покинули корт после завершения первого сета. На старте второй партии Свитолина повела 2:0, но быстро отдала четыре гейма подряд. Наконец, в решающем сете Элина на три брейка соперницы смогла ответить лишь одним результативным геймом на приеме.
???????? @ElinaSvitolina out here finding the angles ????#TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/S83sDaq66c— wta (@WTA) October 20, 2021
Элина Свитолина после фиаско в Испании досрочно лишилась даже теоретических шансов на восьмое место в Чемпионской гонке WTA. Теперь на Итоговый турнир в Гвадалахаре первая ракетка Украины может поехать только в статусе запасной.
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