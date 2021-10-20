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Экс-третья ракетка мира пропустит Мастерс в Париже

Теннис
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Раонич получил травму

Экс-третья ракетка мира пропустит Мастерс в Париже

Новина українською

Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич пропустит "Мастерс" в Париже.

Напомним, что соревнования стартуют 1 ноября. Его место в основной сетке займет Бенуа Пэр.

Канадец из-за травмы икроножной мышцы провел всего один матч за последние семь месяцев.

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В статье: Милош Раонич Бенуа Пэр
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