Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-третья ракетка мира пропустит Мастерс в Париже
Раонич получил травму
Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич пропустит "Мастерс" в Париже.
Напомним, что соревнования стартуют 1 ноября. Его место в основной сетке займет Бенуа Пэр.
Канадец из-за травмы икроножной мышцы провел всего один матч за последние семь месяцев.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко
- Не рисунок стиля, а мазня. Шахтер был разгромлен Реалом, потому что не проявил тактическую гибкость
- Барселона - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.10.2021
- Костюк и Калинина обновили личные рекорды в рейтинге WTA
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...