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Как Свитолина вылетала с турнира на Тенерифе. ВИДЕО
Была главным претендентом на титул
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира WTA 250 в Испании потерпела поражение от Марии Камилы Осорио Серрано – 7:5, 3:6, 2:6.
После фиаско на Тенерифе Свитолина потеряла шансы на попадание на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре.
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