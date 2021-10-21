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Как Свитолина вылетала с турнира на Тенерифе. ВИДЕО

Теннис
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Была главным претендентом на титул

Как Свитолина вылетала с турнира на Тенерифе. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте турнира WTA 250 в Испании потерпела поражение от Марии Камилы Осорио Серрано – 7:5, 3:6, 2:6.

После фиаско на Тенерифе Свитолина потеряла шансы на попадание на Итоговый турнир WTA в Гвадалахаре.

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В статье: теннис Элина Свитолина
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