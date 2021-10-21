Мария Саккари в 1/8 финала турнира WTA 500 в Москве обыграла Анну Калинскую (6:2, 1:0, отказ россиянки) и набрала необходимое количество очков для попадания в топ-8 Чемпионской гонки WTA.

Саккари стала пятой участницей Итогового турнира в Гвадалахаре после Эшли Барти, Каролины Плишковой, Барборы Крейчиковой и Арины Соболенко.

В одной победе от попадания на WTA Finals находится Гарбинье Мугуруса, которая завтра в Москве сыграет с Анетт Контавейт.

Также в топ-8 Чемпионской гонки находятся Ига Швёнтек и Паула Бадоса.

Элина Свитолина занимает 13-е место и при лучшем сценарии может выступить на Итоговом турнире только в качестве запасной.

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