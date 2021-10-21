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Цуренко проиграла чешке и вылетела с Кубка Кремля
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Леся Цуренко во втором раунде турнира WTA 500 в Москве не смогла удивить в матче с финалисткой Олимпийских игр в Токио Маркетой Вондроушовой – поражение в двух сетах за 1 час и 18 минут (3:6, 3:6).
Цуренко в поединке с 35-й ракеткой мира сделала два брейка, но проиграла пять геймов на своей подаче.
Вондроушова подала 6 эйсов и выиграла 81% очков с первой подачи против 54% у Цуренко.
Маркета Вондроушова взяла реванш у Леси Цуренко за поражение в 1/8 финала US Open 2018 года, а следующей соперницей чешки станет четвертая сеяная Анастасия Павлюченкова.
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