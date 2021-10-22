Однажды Надаль сотворил чудо на подаче двухметрового хорвата. ВИДЕО

Взять гейм на подаче Иво Карловича – одна из самых сложных задач в истории тенниса, особенно в тот момент, когда этот великан из Хорватии подает на сет.

В 2015 году Рафаэль Надаль на Мастерсе в Шанхае умудрился принять навылет три подряд первых подачи рекордсмена АТР-тура по количеству эйсов.

Тот матч Надаль выиграл в трех сетах (7:5, 6:7, 7:6) за 2 часа и 43 минуты.

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