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Однажды Надаль сотворил чудо на подаче двухметрового хорвата. ВИДЕО
Недооцененный шедевр великого испанца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Взять гейм на подаче Иво Карловича – одна из самых сложных задач в истории тенниса, особенно в тот момент, когда этот великан из Хорватии подает на сет.
В 2015 году Рафаэль Надаль на Мастерсе в Шанхае умудрился принять навылет три подряд первых подачи рекордсмена АТР-тура по количеству эйсов.
Тот матч Надаль выиграл в трех сетах (7:5, 6:7, 7:6) за 2 часа и 43 минуты.
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