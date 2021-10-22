Людмила Киченок и Костюк вышли в финал турнира WTA

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк в полуфинале парного турнира WTA на Тенерифе в двух сетах обыграли Ирину Хромачеву и Данку Ковинич (6:3, 6:3).

Киченок и Костюк на пути к первому совместному финалу сделали три брейка, а на своей подаче отыграли семь брейк-поинтов.

За титул в Испании Киченок и Костюк сыграют с Ульрикке Эйкери/Эллен Перес или Эри Ходзуми/Чжан Шуай.

Людмила Киченок в субботу поспорит за свой шестой парный титул WTA, а Марта Костюк может впервые выиграть турнир этой категории.

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