Надежда Киченок в паре с румынкой уступила в финале Кубка Кремля

Надежда Киченок и Ралура Олару в финале турнира WTA 500 в Москве в борьбе уступили вторым сеяным Елене Остапенко и Катержине Синяковой (2:6, 6:4, 8:10).

Киченок и Олару реализовали 3 из 5 брейк-поинтов и проиграли 4 гейма на своей подаче.

Надежда Киченок в столице России провела четвертый финал в сезоне. Ранее украинка выиграла титулы в Санкт-Петербурге и Чикаго, а также потерпела поражение в Бад-Хомбурге.