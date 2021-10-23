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Надежда Киченок в паре с румынкой уступила в финале Кубка Кремля
Взять титул в Москве не удалось
Надежда Киченок и Ралура Олару в финале турнира WTA 500 в Москве в борьбе уступили вторым сеяным Елене Остапенко и Катержине Синяковой (2:6, 6:4, 8:10).
Киченок и Олару реализовали 3 из 5 брейк-поинтов и проиграли 4 гейма на своей подаче.
Надежда Киченок в столице России провела четвертый финал в сезоне. Ранее украинка выиграла титулы в Санкт-Петербурге и Чикаго, а также потерпела поражение в Бад-Хомбурге.
Ранее UА-Футбол
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