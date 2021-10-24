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Марта Костюк посвятила серебро турнира в Тенерифе своей собаке

Теннис
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Достойный поступок

Марта Костюк посвятила серебро турнира в Тенерифе своей собаке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в парном финале турнира в Тенерифе, где она играла в дуэте с Людмилой Киченок прокомментировала исход матча.

"Я благодарна всем, кто работал над организацией этого турнира. Поздравляю с победой Ульрике и Эллен, вы молодцы. На Тенерифе я приехала вместе со своей собакой. В начале недели ее сбил автобус. Для меня это была эмоциональная неделя. Я осталась здесь играть и очень хотела выиграть титул. К сожалению, я получила только приз финалистки, но и этот трофей я посвящаю своей собаке" - сказала Марта.

Напомним, что ранее Эшли Барти снялась с Итогового турнира.

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