Марта Костюк посвятила серебро турнира в Тенерифе своей собаке

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в парном финале турнира в Тенерифе, где она играла в дуэте с Людмилой Киченок прокомментировала исход матча.

"Я благодарна всем, кто работал над организацией этого турнира. Поздравляю с победой Ульрике и Эллен, вы молодцы. На Тенерифе я приехала вместе со своей собакой. В начале недели ее сбил автобус. Для меня это была эмоциональная неделя. Я осталась здесь играть и очень хотела выиграть титул. К сожалению, я получила только приз финалистки, но и этот трофей я посвящаю своей собаке" - сказала Марта.