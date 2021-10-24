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Цуренко победила в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке
Поздравляем нашу спортсменку
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №145) успешно пробилась в основную сетку турнира в румынском Клуж-Напоке. В финальном матче квалификации соревнований она одолела местную теннисистку Андрею Рошку (WTA №415).
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 7 из 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.
Первая соперница Цуренко в основной сетке соревнований определится позже.
Напомним, что ранее Контавейт
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