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Цуренко победила в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

Теннис
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Цуренко победила в финале квалификации турнира в Клуж-Напоке

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №145) успешно пробилась в основную сетку турнира в румынском Клуж-Напоке. В финальном матче квалификации соревнований она одолела местную теннисистку Андрею Рошку (WTA №415).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 2 подачи на вылет, 8 подряд выигранных очков, 7 из 8 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

Первая соперница Цуренко в основной сетке соревнований определится позже.

Напомним, что ранее Контавейт победила россиянку в финале Кубка кремля.

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В статье: Леся Цуренко
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