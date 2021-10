Синнер выиграл титул в Антверпене и повторил достижение Джоковича

Янник Синнер в финале турнира АТР 250 в Антверпене в двух сетах за 1 час и 16 минут обыграл Диего Шварцмана (6:2, 6:2) и стал пятым теннисистом в 2021 году с как минимум четырьмя титулами, составив компанию Касперу Рууду (5), Новаку Джоковичу, Даниилу Медведеву и Александру Звереву (все – по 4).

Попутно 20-летний итальянец стал самым молодым пятикратным победителем турниров АТР после действующей первой ракетки мира Новака Джоковича, который свой пятый титул в карьере выиграл в 2007 году в 19-летнем возрасте.

