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Синнер выиграл титул в Антверпене и повторил достижение Джоковича

Теннис
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Молодой итальянец снова на высоте

Синнер выиграл титул в Антверпене и повторил достижение Джоковича

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Янник Синнер в финале турнира АТР 250 в Антверпене в двух сетах за 1 час и 16 минут обыграл Диего Шварцмана (6:2, 6:2) и стал пятым теннисистом в 2021 году с как минимум четырьмя титулами, составив компанию Касперу Рууду (5), Новаку Джоковичу, Даниилу Медведеву и Александру Звереву (все – по 4).

Попутно 20-летний итальянец стал самым молодым пятикратным победителем турниров АТР после действующей первой ракетки мира Новака Джоковича, который свой пятый титул в карьере выиграл в 2007 году в 19-летнем возрасте.

Благодаря титулу в Бельгии Янник Синнер с понедельника стал 11-й ракеткой мира и поднялся на 10-е место в Чемпионской гонке АТР с 90-очковым отставанием от проходной позиции на Итоговый турнир в Турине.

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В статье: теннис Янник Синнер
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