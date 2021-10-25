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Синнер выиграл титул в Антверпене и повторил достижение Джоковича
Молодой итальянец снова на высоте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Янник Синнер в финале турнира АТР 250 в Антверпене в двух сетах за 1 час и 16 минут обыграл Диего Шварцмана (6:2, 6:2) и стал пятым теннисистом в 2021 году с как минимум четырьмя титулами, составив компанию Касперу Рууду (5), Новаку Джоковичу, Даниилу Медведеву и Александру Звереву (все – по 4).
Попутно 20-летний итальянец стал самым молодым пятикратным победителем турниров АТР после действующей первой ракетки мира Новака Джоковича, который свой пятый титул в карьере выиграл в 2007 году в 19-летнем возрасте.
5INNER ????????@janniksin sees off Schwartzman 6-2 6-2 to become the youngest player to win his 5th tour-level title since 19 y/o Djokovic in 2007!@EuroTennisOpen pic.twitter.com/t0w2TYKX1g— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2021
Благодаря титулу в Бельгии Янник Синнер с понедельника стал 11-й ракеткой мира и поднялся на 10-е место в Чемпионской гонке АТР с 90-очковым отставанием от проходной позиции на Итоговый турнир в Турине.
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