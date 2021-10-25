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Рейтинг АТР: Марченко впервые за 4 года вернулся в топ-150

Теннис
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Обновленная ситуация в мировом рейтинге

Рейтинг АТР: Марченко впервые за 4 года вернулся в топ-150

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко после выхода в 1/8 финала Кубка Кремля совершил рывок на 14 позиций и поднялся на 150-е место в рейтинге АТР. Теннисист из Донецка входит в топ-150 впервые с июля 2017 года.

В топ-250 дебютировал Виталий Сачко (244-е место), а Георгий Краченко поднялся на рекордную в карьере 412-ю позицию.

Что касается топ-10, то единственным изменением стал прогресс на 8-е место Каспера Рууда, который потеснил вниз Доминика Тима.

Полная версия рейтинга АТР от 25 октября 2021 года

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В статье: рейтинг АТР Илья Марченко
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