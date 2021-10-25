Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина осталась 6-й ракеткой мира, прогресс Цуренко
Обновленная ситуация в первом рейтинге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Элина Свитолина по итогам прошлой недели оказалась единственной украинкой, которой удалось защитить свое место в топ-100 рейтинга WTA.
Марта Костюк стала 55-й ракеткой мира (-2), Ангелина Калинина регрессировала на 59-е место (-2), а Даяна Ястремская – на 79-е (-3).
Также стоит отметить прорыв Леси Цуренко, которая за счет успешного выступления на Кубке Кремля поднялась на 18 позиций и стала 127-й ракеткой мира.
В топ-10 не произошло ни одного изменения – Эшли Барти на 2316 баллов опережает Арину Соболенко, а топ-3 замыкает Каролина Плишкова.
Полная версия рейтинга WTA от 25 октября 2021 года
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала получил травму в Эль Класико
- Денисов: Малиновский вернется в сборную на матч против Боснии
- Папа Гуйе получил должность в харьковском Металлисте
- Людмила Киченок и Костюк вышли в финал турнира WTA
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО