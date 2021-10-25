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Свитолина осталась 6-й ракеткой мира, прогресс Цуренко

Теннис
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Обновленная ситуация в первом рейтинге

Свитолина осталась 6-й ракеткой мира, прогресс Цуренко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Элина Свитолина по итогам прошлой недели оказалась единственной украинкой, которой удалось защитить свое место в топ-100 рейтинга WTA.

Марта Костюк стала 55-й ракеткой мира (-2), Ангелина Калинина регрессировала на 59-е место (-2), а Даяна Ястремская – на 79-е (-3).

Также стоит отметить прорыв Леси Цуренко, которая за счет успешного выступления на Кубке Кремля поднялась на 18 позиций и стала 127-й ракеткой мира.

В топ-10 не произошло ни одного изменения – Эшли Барти на 2316 баллов опережает Арину Соболенко, а топ-3 замыкает Каролина Плишкова.

Полная версия рейтинга WTA от 25 октября 2021 года

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Леся Цуренко
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