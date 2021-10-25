Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ястремская вышла во второй круг турнира WTA в Италии
Отличный старт
Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA в Курмайере с призовым фондом $235,238 за 1 час и 4 минуты обыграла 135-ю ракетку мира из России Виталию Дьяченко (6:3, 6:1).
На пути к первой победе на Courmayeur Ladies Open Ястремская реализовала 4 из 7 брейк-поинтов, а на своей подаче не допустила ни одного критического момента. В активе Даяны 7 эйсов и 83% выигранных очков с первого мяча.
Следующей соперницей Даяны Ястремской на турнире в Италии может стать Екатерина Козлова, если украинка сегодня обыграет 148-ю ракетку мира Лючию Бронцетти.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Ярославский: Футболисты требуют сотни тысяч долларов долга при официальной зарплате в 5 тысяч гривен
- Папа Гуйе получил должность в харьковском Металлисте
- Реал бьет Барсу, унижение МЮ, шедевр Цыганкова. Главные новости за 24 октября
- Свитолина завершила сотрудничество с тренером Беттлсом
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО