Ястремская вышла во второй круг турнира WTA в Италии

Даяна Ястремская в первом круге турнира WTA в Курмайере с призовым фондом $235,238 за 1 час и 4 минуты обыграла 135-ю ракетку мира из России Виталию Дьяченко (6:3, 6:1).

На пути к первой победе на Courmayeur Ladies Open Ястремская реализовала 4 из 7 брейк-поинтов, а на своей подаче не допустила ни одного критического момента. В активе Даяны 7 эйсов и 83% выигранных очков с первого мяча.

Следующей соперницей Даяны Ястремской на турнире в Италии может стать Екатерина Козлова, если украинка сегодня обыграет 148-ю ракетку мира Лючию Бронцетти.

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