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Леся Цуренко одержала победу на старте соревнований в Клуж-Напока

Теннис
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Украинка провела непростой матч

Леся Цуренко одержала победу на старте соревнований в Клуж-Напока

Новина українською

25 октября Леся Цуренко стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Андрея Присакариу.

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Леся отдала сопернице 7 геймов, но все же смогла довести дело до победы

1-й раунд

Леся Цуренко (Украина) – Андрея Присакариу (Румыния) – 7:5, 6:2

Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Анастасия Гасанова.

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В статье: Леся Цуренко
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