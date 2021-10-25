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Леся Цуренко одержала победу на старте соревнований в Клуж-Напока
Украинка провела непростой матч
25 октября Леся Цуренко стартовала на хардовом турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния). Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Андрея Присакариу.
Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время Леся отдала сопернице 7 геймов, но все же смогла довести дело до победы
1-й раунд
Леся Цуренко (Украина) – Андрея Присакариу (Румыния) – 7:5, 6:2
Следующей соперницей Цуренко будет россиянка Анастасия Гасанова.
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