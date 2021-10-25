  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Вена. Энди Маррей вышел во второй раунд соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вена. Энди Маррей вышел во второй раунд соревнований

Теннис
(1 голосов)

На старте он обыграл Хуберта Хуркача

Вена. Энди Маррей вышел во второй раунд соревнований

Фото: ATP Tour / Автор неизвестен

Новина українською

Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В матче первого круга 34-летний Маррей (WC) в трёх сетах обыграл полуфиналиста Уимблдона – 2021, десятую ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты.

Энди Маррей - Хуберта Хуркач 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Маррей 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Хуркача — 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В следующем раунде Маррей сразится с испанцем Карлосом Алькарас Гарфией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энди Маррей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...