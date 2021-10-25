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Вена. Энди Маррей вышел во второй раунд соревнований
На старте он обыграл Хуберта Хуркача
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный победитель турниров "Большого шлема" британец Энди Маррей пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).
В матче первого круга 34-летний Маррей (WC) в трёх сетах обыграл полуфиналиста Уимблдона – 2021, десятую ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши. Встреча продлилась 2 часа 43 минуты.
Энди Маррей - Хуберта Хуркач 6:4, 6:7 (6:8), 6:3
Маррей 10 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Хуркача — 12 эйсов и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В следующем раунде Маррей сразится с испанцем Карлосом Алькарас Гарфией.
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