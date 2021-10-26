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Берреттини стал шестым участником Итогового турнира АТР
Итальянец выступит в Турине
фото - flashscore.com.ua
Маттео Берреттини досрочно гарантировал себе место в топ-8 Чемпионской гонки АТР и второй раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир, который в этом году впервые пройдет в Турине.
Помимо Берреттини на ATP Finals выступят Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублев.
MATTEO MARCHES INTO TURIN ????????— ATP Tour (@atptour) October 25, 2021
Matteo Berrettini will represent the host nation at the 2021 #NittoATPFinals. pic.twitter.com/DZVKc4vGDD
Маттео Берреттини в текущем сезоне дошел до финала на Уимблдоне, стал финалистом Мастерса в Мадриде, а также выиграл турниры АТР-250 в Белграде и Лондоне.
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