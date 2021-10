Берреттини стал шестым участником Итогового турнира АТР

Маттео Берреттини досрочно гарантировал себе место в топ-8 Чемпионской гонки АТР и второй раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир, который в этом году впервые пройдет в Турине.

Помимо Берреттини на ATP Finals выступят Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублев.

MATTEO MARCHES INTO TURIN ????????



Matteo Berrettini will represent the host nation at the 2021 #NittoATPFinals. pic.twitter.com/DZVKc4vGDD