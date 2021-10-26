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Берреттини стал шестым участником Итогового турнира АТР

Теннис
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Итальянец выступит в Турине

Берреттини стал шестым участником Итогового турнира АТР

фото - flashscore.com.ua

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Маттео Берреттини досрочно гарантировал себе место в топ-8 Чемпионской гонки АТР и второй раз подряд квалифицировался на Итоговый турнир, который в этом году впервые пройдет в Турине.

Помимо Берреттини на ATP Finals выступят Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублев.

Маттео Берреттини в текущем сезоне дошел до финала на Уимблдоне, стал финалистом Мастерса в Мадриде, а также выиграл турниры АТР-250 в Белграде и Лондоне.

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В статье: Итоговый турнир АТР Маттео Берреттини
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