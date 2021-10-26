Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк вышла во второй раунд турнира WTA в Румынии
Украинка вернулась на победную волну
фото - btu.org.ua
Марта Костюк в статусе шестой сеяной в первом раунде хардового турнира WTA 250 в Клуж-Напоке с призовым фондом $235,238 обыграла 94-ю ракетку мира Бернарду Пера (6:3, 6:4). Матч продолжался 1 час и 14 минут.
Костюк выиграла первый сет с единственным брейком в четвертом гейме. Во второй партии Марта повела 4:1, но американке удалось выиграть три гейма подряд. При счете 4:4 Костюк заработала тройной брейк-поинт, взяла еще один гейм на приеме, после чего не без проблем подала на выход во второй круг.
Костюк в первом матче в Румынии подала 7 эйсов, выиграла 71% очков с первого мяча, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче.
Следующей соперницей Марты Костюк на Transylvania Open станет немка Мона Бартель.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Анатомия провала. Как объяснить поражение 0:5 и с какими проблемами столкнется преемник Сульшера
- Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз матча кубка Украины на 26 октября 2021
- Слова Скрипника на пресс-конференции переводили с русского на украинский
- Людмила Киченок и Костюк вышли в финал турнира WTA
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО