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Костюк вышла во второй раунд турнира WTA в Румынии

Теннис
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Украинка вернулась на победную волну

Костюк вышла во второй раунд турнира WTA в Румынии

фото - btu.org.ua

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Марта Костюк в статусе шестой сеяной в первом раунде хардового турнира WTA 250 в Клуж-Напоке с призовым фондом $235,238 обыграла 94-ю ракетку мира Бернарду Пера (6:3, 6:4). Матч продолжался 1 час и 14 минут.

Костюк выиграла первый сет с единственным брейком в четвертом гейме. Во второй партии Марта повела 4:1, но американке удалось выиграть три гейма подряд. При счете 4:4 Костюк заработала тройной брейк-поинт, взяла еще один гейм на приеме, после чего не без проблем подала на выход во второй круг.

Костюк в первом матче в Румынии подала 7 эйсов, выиграла 71% очков с первого мяча, реализовала 4 из 10 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче.

Следующей соперницей Марты Костюк на Transylvania Open станет немка Мона Бартель.

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В статье: теннис Марта Костюк
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