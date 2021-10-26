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Джокович и Медведев выступят в Финале Кубка Дэвиса

Теннис
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Объявлены заявки команд

Джокович и Медведев выступят в Финале Кубка Дэвиса

фото - flashscore.com.ua

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С 25 ноября по 5 декабря в Австрии, Испании и Италии 18 команд выступят в Финале Кубка Дэвиса.

На групповом этапе все участники решающего турнира будут разделены на шесть групп.

В Финале Кубка Дэвиса сыграют два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев. Также на турнир приедут Марин Чилич, Джон Иснер, Роберто Баутиста-Агут, Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Яннис Синнер и другие.

С полным составом участников Финала Кубка Дэвиса можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

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В статье: Новак Джокович Кубок Дэвиса Даниил Медведев
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