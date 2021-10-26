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Джокович и Медведев выступят в Финале Кубка Дэвиса
Объявлены заявки команд
фото - flashscore.com.ua
С 25 ноября по 5 декабря в Австрии, Испании и Италии 18 команд выступят в Финале Кубка Дэвиса.
На групповом этапе все участники решающего турнира будут разделены на шесть групп.
В Финале Кубка Дэвиса сыграют два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев. Также на турнир приедут Марин Чилич, Джон Иснер, Роберто Баутиста-Агут, Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Яннис Синнер и другие.
С полным составом участников Финала Кубка Дэвиса можно ознакомиться на официальном сайте турнира.
The world’s best ????????@DjokerNole and @DaniilMedwed will be flying the flag for their nation at the Davis Cup by Rakuten Finals— Davis Cup (@DavisCup) October 26, 2021
Check out all 18 #DavisCup teams ????
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