Джокович и Медведев выступят в Финале Кубка Дэвиса

С 25 ноября по 5 декабря в Австрии, Испании и Италии 18 команд выступят в Финале Кубка Дэвиса.

На групповом этапе все участники решающего турнира будут разделены на шесть групп.

В Финале Кубка Дэвиса сыграют два лидера мирового рейтинга – Новак Джокович и Даниил Медведев. Также на турнир приедут Марин Чилич, Джон Иснер, Роберто Баутиста-Агут, Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Маттео Берреттини, Яннис Синнер и другие.

С полным составом участников Финала Кубка Дэвиса можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

The world’s best ????????@DjokerNole and @DaniilMedwed will be flying the flag for their nation at the Davis Cup by Rakuten Finals



Check out all 18 #DavisCup teams ????