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В Австралии выпустили марку с изображением Доминика Тима

Теннис
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Её можно приобрести и онлайн

В Австралии выпустили марку с изображением Доминика Тима

Новина українською

Австрийская почта выпустила новую марку с изображением экс-третьей ракетки мира, победителя US Open – 2020 Доминика Тима. Её можно приобрести не только на почте, но и онлайн, сообщает Vienna.at.

Марка, сделанная в форме теннисного мяча и с добавлением ворса, издана тиражом в 150 тысяч экземпляров.

Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.

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В статье: Доминик Тим
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