В Австралии выпустили марку с изображением Доминика Тима

Австрийская почта выпустила новую марку с изображением экс-третьей ракетки мира, победителя US Open – 2020 Доминика Тима. Её можно приобрести не только на почте, но и онлайн, сообщает Vienna.at.

Марка, сделанная в форме теннисного мяча и с добавлением ворса, издана тиражом в 150 тысяч экземпляров.

Напомним, в конце июня этого года Доминик Тим не смог продолжить борьбу в матче второго круга на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания). Тим встречался с представителем Франции Адрианом Маннарино.