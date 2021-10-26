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Эмма Радукану одержала первую победу после триумфа на US Open
Теннисистка прошла в следующий раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23-я ракетка мира британка Эмма Радукану одержала первую победу после чемпионства на Открытом чемпионате США — 2021.
18-летняя Радукану пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). На старте британка в трёх сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог (124-я ракетка мира).
Эмма Радукану - Полона Херцог 4:6, 7:5, 6:1
Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Радукану 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Херцог — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде третий номер посева Радукану сразится с румынкой Аной Богдан.
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