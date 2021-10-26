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Эмма Радукану одержала первую победу после триумфа на US Open

Теннис
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Теннисистка прошла в следующий раунд

Эмма Радукану одержала первую победу после триумфа на US Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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23-я ракетка мира британка Эмма Радукану одержала первую победу после чемпионства на Открытом чемпионате США — 2021.

18-летняя Радукану пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). На старте британка в трёх сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог (124-я ракетка мира).

Эмма Радукану - Полона Херцог 4:6, 7:5, 6:1

Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Радукану 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Херцог — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

В следующем раунде третий номер посева Радукану сразится с румынкой Аной Богдан.

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В статье: Эмма Радукану
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