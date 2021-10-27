Калинина впервые за три месяца вышла в четвертьфинал турнира WTA

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Румынии легко обыграла №137 мирового рейтинга Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:2). Теннисистки провели на корте 1 час и 12 минут.

Калинина в матче с немкой сделала четыре брейка и отыграла четыре брейк-поинта. Также украинка подала 3 эйса и выиграла 84% очков с первой подачи (32 из 38).

Калинина благодаря сегодняшней победе в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 55-ю позицию и делит ее с Мартой Костюк.

Следующей соперницей Ангелины Калининой в Клуж-Напоке может стать вторая сеяная Анетт Контавейт, которой нужно последовательно обыграть Александру Крунич и Элисон ван Эйтванк.

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