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Калинина впервые за три месяца вышла в четвертьфинал турнира WTA
Убедительная победа от украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка Украины Ангелина Калинина во втором круге турнира WTA 250 в Румынии легко обыграла №137 мирового рейтинга Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:2). Теннисистки провели на корте 1 час и 12 минут.
Калинина в матче с немкой сделала четыре брейка и отыграла четыре брейк-поинта. Также украинка подала 3 эйса и выиграла 84% очков с первой подачи (32 из 38).
Калинина благодаря сегодняшней победе в онлайн-версии рейтинга WTA поднялась на рекордную в карьере 55-ю позицию и делит ее с Мартой Костюк.
Следующей соперницей Ангелины Калининой в Клуж-Напоке может стать вторая сеяная Анетт Контавейт, которой нужно последовательно обыграть Александру Крунич и Элисон ван Эйтванк.
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