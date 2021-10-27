Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пустовой набрал 10 очков в победном матче Еврокубка
Продуктивный матч от украинца
фото - twitter.com
Испанская Гран-Канария во втором туре группового раунда Еврокубка в решающей четверти на выезде дожала греческий Промитеас (85:81).
Артем Пустовой провел на площадке 21 минуту и стал четвертым самым результативным игроком гостей. На счету центрового сборной Украины 10 очков (5 из 9 с игры) при пяти фолах.
Гран-Канария поднялась на шестое место в группе B, а следующий матч в Еврокубке команда Артема Пустового проведет 3 ноября против Валенсии.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Селезнев: Слова Поворознюка? Я голов больше забил, чем весь Ингулец
- Кобин рассказал, в какой команде Премьер-лиги самые низкие зарплаты
- Стала известна оценка Коваленко за матч с Дженоа по версии WhoScored
- Барти снялась с Итогового турнира
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО