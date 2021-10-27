  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Пустовой набрал 10 очков в победном матче Еврокубка
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пустовой набрал 10 очков в победном матче Еврокубка

Теннис
(1 голосов)

Продуктивный матч от украинца

Пустовой набрал 10 очков в победном матче Еврокубка

фото - twitter.com

Новина українською

Испанская Гран-Канария во втором туре группового раунда Еврокубка в решающей четверти на выезде дожала греческий Промитеас (85:81).

Артем Пустовой провел на площадке 21 минуту и стал четвертым самым результативным игроком гостей. На счету центрового сборной Украины 10 очков (5 из 9 с игры) при пяти фолах.

Гран-Канария поднялась на шестое место в группе B, а следующий матч в Еврокубке команда Артема Пустового проведет 3 ноября против Валенсии.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: баскетбол Артем Пустовой Еврокубок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...