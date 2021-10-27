Пустовой набрал 10 очков в победном матче Еврокубка

Испанская Гран-Канария во втором туре группового раунда Еврокубка в решающей четверти на выезде дожала греческий Промитеас (85:81).

Артем Пустовой провел на площадке 21 минуту и стал четвертым самым результативным игроком гостей. На счету центрового сборной Украины 10 очков (5 из 9 с игры) при пяти фолах.

Гран-Канария поднялась на шестое место в группе B, а следующий матч в Еврокубке команда Артема Пустового проведет 3 ноября против Валенсии.

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