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Ястремская обыграла Козлову и во второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала турнира WTA

Теннис
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Ястремская обыграла Козлову и во второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала турнира WTA

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даяна Ястремская во втором раунде турнира WTA 250 в Курмайере в статусе лидера посева в трех сетах переиграла Екатерину Козлову (6:1, 3:6, 7:5). Матч двух украинок продолжался 1 час и 53 минуты.

В решающем счете Ястремская при счете 5:3 не смогла подать на матч. В 11-м гейме Козлова не реализовала три скрытых матч-бола, после чего отдала свою подачу и пропустила одесситку в четвертьфинал.

Ястремская во второй раз пробилась в четвертьфинал турнира WTA после отстранения из-за допингового скандала.

За лучший результат в сезоне Даяна Ястремская поспорит с победительницей матча между Лукрецией Стефанини и Ясмин Паолини.

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В статье: теннис Катерина Козлова Даяна Ястремская
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