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Доминику Тиму запрещено посещать матчи турнира в Вене

Теннис
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Теннисист старается как можно быстрее получить "пропуск"

Доминику Тиму запрещено посещать матчи турнира в Вене

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Первая ракетка Австрии Доминик Тим получил запрет от организаторов турнира в Вене на посещение турнира категории ATP-500 даже на правах зрителя. Как сообщает Tennis Head, причиной такого решения является тот факт, что девятый номер рейтинга ATP не вакцинирован от коронавируса.

"Да, мне ещё не сделали прививку. Жду одобрения вакцины Novavax — мой врач сказал, что она должна быть действительно качественной. Если всё пойдёт по плану, то до конца ноября я буду вакцинирован", — заявил теннисист.

В 2021-м австриец провёл 18 матчей, в которых одержал девять побед. В настоящее время чемпион US Open — 2020 является девятой ракеткой мира.

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В статье: Доминик Тим
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