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Двукратная победительница турниров серии Большого шлема получила уайлд-кард на турнир в Линце

Теннис
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Он стартует 8 ноября

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема получила уайлд-кард на турнир в Линце

Новина українською

Двукратная победительница турниров "Большого шлема", румынка Симона Халеп получила уайлд-кард от организаторов турнира в Линце (Австрия). Об этом сообщает Tennis World USA. 30-летняя теннисистка сыграет в Линце впервые с 2012 года. Соревнования начнутся 8 ноября и будут длиться неделю.

Для 30-летней Халеп это будет уже четвёртый турнир после Открытого чемпионата США — 2021. На этой неделе Симона заявлена на соревнования в Клуж-Напоке (Румыния).

В текущем сезоне Халеп одержала 18 побед в 27 проведённых матчах.

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В статье: Симона Халеп
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