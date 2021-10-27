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Двукратная победительница турниров серии Большого шлема получила уайлд-кард на турнир в Линце
Он стартует 8 ноября
Двукратная победительница турниров "Большого шлема", румынка Симона Халеп получила уайлд-кард от организаторов турнира в Линце (Австрия). Об этом сообщает Tennis World USA. 30-летняя теннисистка сыграет в Линце впервые с 2012 года. Соревнования начнутся 8 ноября и будут длиться неделю.
Для 30-летней Халеп это будет уже четвёртый турнир после Открытого чемпионата США — 2021. На этой неделе Симона заявлена на соревнования в Клуж-Напоке (Румыния).
В текущем сезоне Халеп одержала 18 побед в 27 проведённых матчах.
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