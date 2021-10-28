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Костюк обыграла бывшую 23-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии
Вторая победа украинки в Клуж-Напоке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Марта Костюк во втором раунде турнира WTA 250 в Румынии с призовым фондом $235,238 за 1 час и 11 минут обыграла Мону Бартель (6:4, 6:4), которая восемь лет назад входила в топ-25 мирового рейтинга.
Костюк на пути ко второй победе на кортах Transylvania Open сделала четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче. Также на счету Марты пять эйсов и 69% выигранных очков с первого мяча.
Костюк в четвертый раз в сезоне пробилась в четвертьфинал турнира WTA и еще на шаг приблизилась к дебюту в топ-50 рейтинга.
Следующей соперницей Марты Костюк в Румынии станет Эмма Радукану или Ана Богдан.
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