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Маррей: Буду прибавлять, и прорыв в результатах однозначно будет
Єнди уверен, что у него все получится
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей поделился амбициозными планами на ближайшее будущее.
"Я не собираюсь и дальше проигрывать во вторых и третьих раундах турниров. Буду прибавлять, и прорыв в результатах однозначно будет — через неделю, две или несколько месяцев. Это случится. И мне бы, конечно же, хотелось, чтобы дело шло быстрее, чем сейчас.
Несколько дней назад я уже победил парня из топ-10, который в этом году был в полуфинале Уимблдона и выиграл "Мастерс". Так почему я не смогу делать это снова и снова?", — цитирует Маррея официальный сайт АТР.
В настоящее время 34-летний британец является 156-й ракеткой мира. В 2021 году он одержал 18 побед в 32 сыгранных матчах.
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