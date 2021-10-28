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Маррей: Буду прибавлять, и прорыв в результатах однозначно будет

Теннис
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Єнди уверен, что у него все получится

Маррей: Буду прибавлять, и прорыв в результатах однозначно будет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей поделился амбициозными планами на ближайшее будущее.

"Я не собираюсь и дальше проигрывать во вторых и третьих раундах турниров. Буду прибавлять, и прорыв в результатах однозначно будет — через неделю, две или несколько месяцев. Это случится. И мне бы, конечно же, хотелось, чтобы дело шло быстрее, чем сейчас.

Несколько дней назад я уже победил парня из топ-10, который в этом году был в полуфинале Уимблдона и выиграл "Мастерс". Так почему я не смогу делать это снова и снова?", — цитирует Маррея официальный сайт АТР.

В настоящее время 34-летний британец является 156-й ракеткой мира. В 2021 году он одержал 18 побед в 32 сыгранных матчах.

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В статье: Энди Маррей
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