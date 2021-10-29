Зверев одержал 300-ю победу в карьере

Олимпийский чемпион Токио Александр Зверев накануне во втором раунде турнира АТР в Вене обыграл Алекса Де Минаура (6:2, 3:6, 6:2). Эта победа стала для 24-летнего немца 300-й в карьере.

Зверев открыл счет победам на уровне АТР-тура семь лет назад, когда в 17-летнем возрасте в Гамбурге обыграл Робина Хаасе.

Чтобы выиграть 300 матчей, немцу понадобилось провести 438 поединков. Он занимает шестое место среди действующих теннисистов по проценту побед (68,3), уступая только Новаку Джоковичу (83,2), Рафаэлю Надалю (83,1), Роджеру Федереру (82), Энди Маррею (76,5) и Хуану Мартину Дель Потро (71,7).

Александр Зверев в этом сезоне одержал 47 побед при 13 поражениях. В рейтинге АТР уроженец Гамбурга занимает четвертое место и находится в шаге от повторения личного рекорда.

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