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Барти повторит достижение Навратиловой и Серены Уильямс
Она уже легенда
фото - WTA
Первая ракетка мира Эшли Барти, несмотря на отказ от выступления на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре, досрочно стала недосягаемой для преследовательниц в мировом рейтинге.
Таким образом, Барти завершит третий сезон в подряд в статусе сильнейшей теннисистки планеты.
Помимо австралийки подобным достижением отмечались только Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Крис Эверт и Серена Уильямс.
Барти второй год подряд ни разу за сезон не покидала первую строку рейтинга WTA. За последние 25 лет это удавалось только Уильямс-младшей.
Эшли Барти в 2021 году выиграла пять титулов, включая Уимблдон.
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