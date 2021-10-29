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Барти повторит достижение Навратиловой и Серены Уильямс

Теннис
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Она уже легенда

Барти повторит достижение Навратиловой и Серены Уильямс

фото - WTA

Новина українською

Первая ракетка мира Эшли Барти, несмотря на отказ от выступления на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре, досрочно стала недосягаемой для преследовательниц в мировом рейтинге.

Таким образом, Барти завершит третий сезон в подряд в статусе сильнейшей теннисистки планеты.

Помимо австралийки подобным достижением отмечались только Штеффи Граф, Мартина Навратилова, Крис Эверт и Серена Уильямс.

Барти второй год подряд ни разу за сезон не покидала первую строку рейтинга WTA. За последние 25 лет это удавалось только Уильямс-младшей.

Эшли Барти в 2021 году выиграла пять титулов, включая Уимблдон.

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В статье: Серена Уильямс Эшли Барти Мартина Навратилова
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