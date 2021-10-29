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Цуренко проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Румынии

Теннис
(1 голосов)

Украинка выбывает

Цуренко проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Румынии

Новина українською

Леся Цуренко в 1/4 финала турнира WTA 250 с Клуж-Напоке в трех сетах уступила 99-й ракетке мира из Швеции Ребекке Петерсон (6:2, 3:6, 6:3).

Цуренко во втором сете при счете 1:3 выиграла пять геймов подряд, однако неудачно начала решающую партию и позволила Петерсон захватить инициативу. Ключевым в матче стал брейк шведки в пятом гейме.

В матче с Петерсон Цуренко проиграла восемь геймов на своей подаче, а на приеме ответила только шестью брейками.

Позданее в Клуж-Напоке матчи 1/4 финала проведут еще две украинки – Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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В статье: теннис Леся Цуренко Ребекка Петерсон
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