Цуренко проиграла в четвертьфинале турнира WTA в Румынии

Леся Цуренко в 1/4 финала турнира WTA 250 с Клуж-Напоке в трех сетах уступила 99-й ракетке мира из Швеции Ребекке Петерсон (6:2, 3:6, 6:3).

Цуренко во втором сете при счете 1:3 выиграла пять геймов подряд, однако неудачно начала решающую партию и позволила Петерсон захватить инициативу. Ключевым в матче стал брейк шведки в пятом гейме.

В матче с Петерсон Цуренко проиграла восемь геймов на своей подаче, а на приеме ответила только шестью брейками.

Позданее в Клуж-Напоке матчи 1/4 финала проведут еще две украинки – Марта Костюк и Ангелина Калинина.