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Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом
Все проходило на Манакоре
Испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл символический матч со старейшим профессиональным теннисистом мира — 97-летним представителем Украины Леонидом Станиславским. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ITF.
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" принял гостя на кортах собственной академии на Манакоре. Теннисисты сыграли несколько очков, после чего провели личную беседу.
Ранее Станиславский был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.
These photos are just ???? ???? ???? pic.twitter.com/Q2uV8YvNsI— ITF (@ITFTennis) October 29, 2021
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