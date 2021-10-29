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Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом

Теннис
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Все проходило на Манакоре

Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл символический матч со старейшим профессиональным теннисистом мира — 97-летним представителем Украины Леонидом Станиславским. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ITF.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" принял гостя на кортах собственной академии на Манакоре. Теннисисты сыграли несколько очков, после чего провели личную беседу.

Ранее Станиславский был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.

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В статье: Рафаэль Надаль
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