Надаль сыграл с 97-летним украинским теннисистом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провёл символический матч со старейшим профессиональным теннисистом мира — 97-летним представителем Украины Леонидом Станиславским. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ITF.

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" принял гостя на кортах собственной академии на Манакоре. Теннисисты сыграли несколько очков, после чего провели личную беседу.

Ранее Станиславский был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной действующий теннисист в мире.

These photos are just ???? ???? ???? pic.twitter.com/Q2uV8YvNsI