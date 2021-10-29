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Ангелина Калинина покинула турнир в Клуж-Напоке
Украинка не смогла пробиться в полуфинал
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Ангелина Калинина покинула турнир категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В 1/4 финала она уступила 25-летней Анетт Контавейт.
Анетт Контавейт - Ангелина Калинина 6:3, 6:1
Встреча продлилась 1 час 11 минут. Контавейт выполнила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Калининой — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 4.
В полуфинале соревнований Контавейт встретится с представительницей Швеции Ребеккой Петерсон, которая сегодня, 29 октября, в четвертьфинале оказалась сильнее украинки Леси Цуренко (6:2, 3:6, 6:3).
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