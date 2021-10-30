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Костюк победила чемпионку US Open и сыграет в полуфинале турнира Клуж-Напоки
Болеем за нашу теннисистку
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в румынской Клуж-Напоке. В матче 1/4 финала соревнований она одолела действующую чемпионку US Open, британку Эмму Радукану (WTA №23).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 4 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
Сегодня, 30 октября, Марта проведет полуфинальный поединок турнира. Ее соперницей станет знаменитая румынка Симона Халеп (WTA №18). Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Ангелина Калинина
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