Костюк победила чемпионку US Open и сыграет в полуфинале турнира Клуж-Напоки

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №55) вышла в полуфинал турнира в румынской Клуж-Напоке. В матче 1/4 финала соревнований она одолела действующую чемпионку US Open, британку Эмму Радукану (WTA №23).

Счет встречи 2-0 (6-2; 6-1) в пользу нашей соотечественницы, в активе которой 4 подачи на вылет, 9 подряд выигранных очков, 5 из 8 использованных брейков и 2 двойные ошибки.

Сегодня, 30 октября, Марта проведет полуфинальный поединок турнира. Ее соперницей станет знаменитая румынка Симона Халеп (WTA №18). Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.