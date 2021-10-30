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Марта Костюк: Надеюсь доставить Симоне проблемы
Комментарий украинки
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №55) прокомментировала ожидаемый матч 1/2 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния) против местной спортсменки Симоны Халеп (WTA №18). Ее слова цитирует WTA:
"В нашем поединке в Индиан-Уэлле я боролась в первом сете, а во второй партии моя игра совсем рассыпалась.
Надеюсь, что в предстоящей встрече смогу сыграть лучше и доставить Симоне проблемы" – сказала она.
Напомним, что матч Костюк – Халеп начнется сегодня, 30 октября, начало встречи в 17:00 по киевскому времени.
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