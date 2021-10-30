Чемпионка US Open о матче с Костюк: Физически я не чувствовала себя на все 100%

Чемпионка US Open, британка Эмма Радукану (WTA №23) прокомментировала поражение в матче 1/4 финала турнира в Клуж-Напоке (Румыния) от украинки Марты Костюк (WTA №5). Ее слова цитирует WTA:

"Физически я не чувствовала себя на все 100%. Я была довольно уставшей и безжизненной.

Иногда у тебя бывают такие дни, когда ты чувствуешь себя не самым лучшим образом. Я знала это утром, а потом на тренировке. Я хотела выйти на корт и постараться сыграть лучше, вдруг мне станет лучше. К сожалению, этого не произошло.

Конечно, я расстроена, но надо двигаться дальше, ведь меня ждет еще один турнир. За последние шесть месяцев я многое пережила, для меня все происходит впервые.

Необходимо время адаптироваться к этому. После Линца я возьму неделю отдыха, чтобы перезагрузиться ментально и физически перед тяжелой предсезонной подготовкой" – сказала она.

Напомним, что полуфинальный матч турнира в Клуж-Напоке между Мартой Костюк и Симоной Халеп начнется сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени.