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Халеп уничтожила Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

Теннис
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Украинка дошла до полуфинала

Халеп уничтожила Костюк в полуфинале турнира в Клуж-Напоке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №55) проиграла в полуфинале турнира в Клуж-Напоке (Румыния). В матче за право сыграть в финале соревнований наша соотечественница уступила местной спортсменке Симоне Халеп (WTA №18).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-1) в пользу победительницы матча, в активе которой 0 подач на вылет, 8 подряд выигранных очков, 6 из 10 использованных брейков и 1 двойная ошибка. У ее соперницы 3 эйса, 3 подряд выигранных очка, 0 из 1 использованных брейков и 4 двойные ошибки.

По личным встречам счет стал уже 2-0 в пользу Халеп.

В финальном матче за главный титул турнира Симона сыграет против эстонки Контавейт.

Напомним, что ранее Радукану прокомментировала поражение от Костюк.

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В статье: Симона Халеп Марта Костюк
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