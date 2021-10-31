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Марта Костюк прокомментировала доминацию молодых игроков в Туре
Украинка рассказала о своих ровесницах
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №55) поделилась впечатлениями от выступления в этом сезоне молодых игроков, в частности, чемпионки и финалистки US Open Эммы Радукану и Лейлы Фернандес.
"Если честно, было тяжело следить за их выступлением. Я всегда стараюсь показывать свой максимум, потому мне очень хотелось быть на их месте. Не сомневаюсь, что скоро это произойдет. Просто мне было не слишком комфортно смотреть их игру в финале.
Однако это стало для меня источником вдохновения и показало, что я тоже могу. За это я им благодарна. Быть лидером нелегко, потому что на тебя постоянно давят ожидания" – сказала она.
Напомним, что ранее Костюк
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