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Симона Халеп рассказала о победе над Костюк
Румынка довольна своей игрой
Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп (WTA №18) рассказала о своих впечатлениях от уверенной
"Я знала, что мне нужно играть быстрее, более агрессивно и больше открывать корт. В Индиан-Уэллсе она ошибалась не так много, как сегодня, но сегодня я скорее подходила к мячу, и подача тоже мне помогла" – сказала она.
Напомним, ранее Марта Костюк
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