Симона Халеп рассказала о победе над Костюк

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп (WTA №18) рассказала о своих впечатлениях от уверенной победы над украинкой Мартой Костюк (WTA №18) в полуфинале турнира в Клуж-Напоке. Ее слова цитирует WTA:

"Я знала, что мне нужно играть быстрее, более агрессивно и больше открывать корт. В Индиан-Уэллсе она ошибалась не так много, как сегодня, но сегодня я скорее подходила к мячу, и подача тоже мне помогла" – сказала она.