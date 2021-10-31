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Симона Халеп рассказала о победе над Костюк

Теннис
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Румынка довольна своей игрой

Симона Халеп рассказала о победе над Костюк

UA-Футбол
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Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп (WTA №18) рассказала о своих впечатлениях от уверенной победы над украинкой Мартой Костюк (WTA №18) в полуфинале турнира в Клуж-Напоке. Ее слова цитирует WTA:

"Я знала, что мне нужно играть быстрее, более агрессивно и больше открывать корт. В Индиан-Уэллсе она ошибалась не так много, как сегодня, но сегодня я скорее подходила к мячу, и подача тоже мне помогла" – сказала она.

Напомним, ранее Марта Костюк прокомментировала доминацию молодых игроков в Туре.

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В статье: Симона Халеп Марта Костюк
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