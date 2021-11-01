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Зверев в Вене выиграл пятый титул в сезоне
Немец блеснул в столице Австрии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зверев в финале турнира АТР 500 в Вене за 1 час и 36 минут обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:5, 6:4).
В решающем матче Зверев подал 19 эйсов, выиграл 80% очков с первого мяча, реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.
Зверев повторил личный рекорд по количеству титулов в сезоне. Ранее четвертая ракетка мира завоевал золото на Олимпиаде в Токио, выиграл Мастерсы в Мадриде и Цинциннати, а также стал чемпионом турниров в Акапулько и Вене.
Александр Зверев по количеству титулов в сезоне догнал норвежца Каспера Рууда.
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