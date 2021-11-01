Зверев в Вене выиграл пятый титул в сезоне

Александр Зверев в финале турнира АТР 500 в Вене за 1 час и 36 минут обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:5, 6:4).

В решающем матче Зверев подал 19 эйсов, выиграл 80% очков с первого мяча, реализовал 3 из 9 брейк-поинтов и проиграл один гейм на своей подаче.

Зверев повторил личный рекорд по количеству титулов в сезоне. Ранее четвертая ракетка мира завоевал золото на Олимпиаде в Токио, выиграл Мастерсы в Мадриде и Цинциннати, а также стал чемпионом турниров в Акапулько и Вене.

Александр Зверев по количеству титулов в сезоне догнал норвежца Каспера Рууда.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!