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Джокович поделился ожиданими от предстоящих игр на Мастэрсе в Париже

Теннис
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Серб в предвкушении

Джокович поделился ожиданими от предстоящих игр на Мастэрсе в Париже

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Джокович начнёт борьбу во втором круге, где встретится с Мартоном Фучовичем из Венгрии.

Отметим, для титулованного серба матч с Фучовичем станет первым после поражения в финале US Open – 2021.

"Я рад вернуться в тур. Я хорошо потренировался в последние пару недель. За прошедшие годы я добился крупных успехов в Париже, это даёт мне основания полагать, что я смогу преуспеть здесь, далеко продвинуться по сетке.

Конечно, я думаю о том, что отсутствие игровой практики может быть опасным для меня. Я собираюсь начать первый матч в высокой интенсивности и набирать форму по ходу этой встречи, надеюсь, одержу в ней победу и почувствую себя комфортно на корте", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

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В статье: Новак Джокович
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