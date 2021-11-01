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Джокович поделился ожиданими от предстоящих игр на Мастэрсе в Париже
Серб в предвкушении
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от выступления на турнире серии "Мастерс" в Париже (Франция). Джокович начнёт борьбу во втором круге, где встретится с Мартоном Фучовичем из Венгрии.
Отметим, для титулованного серба матч с Фучовичем станет первым после поражения в финале US Open – 2021.
"Я рад вернуться в тур. Я хорошо потренировался в последние пару недель. За прошедшие годы я добился крупных успехов в Париже, это даёт мне основания полагать, что я смогу преуспеть здесь, далеко продвинуться по сетке.
Конечно, я думаю о том, что отсутствие игровой практики может быть опасным для меня. Я собираюсь начать первый матч в высокой интенсивности и набирать форму по ходу этой встречи, надеюсь, одержу в ней победу и почувствую себя комфортно на корте", — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.
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