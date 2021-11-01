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Надаль к концу года может вернуться на корт
Теннисист восстанавливается от травмы
фото - rolandgarros.com
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль планирует вернуться к соревновательной практике в декабре, сообщает Tennis Majors.
Напомним, в середине октября Надаль провёл первую тренировку на корте после пройденного курса лечения стопы в Барселоне. Сейчас Рафаэль тренируется около полутора часов в день.
По информации издания, 35-летний Надаль надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря. Также в планах титулованного испанца провести один подготовительный турнир перед стартом на Открытом чемпионате Австралии – 2022.
"Вот почему я работаю каждый день и надеюсь, что всё будет только лучше и лучше. Я позитивно настроен. Не знаю, когда точно вернусь, но цель у меня есть. Сейчас есть и положительные и отрицательные дни, но всё же больше положительных", — приводит слова Надаля Tennis Majors.
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