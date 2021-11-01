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Сборная Канады уступила Франции в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
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Все решалось в концовке

Сборная Канады уступила Франции в Кубке Билли Джин Кинг

Новина українською

Сборная Канады выиграла противостояние с командой Франции на групповом этапе финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят в Праге (Чехия) и завершатся 7-го ноября.

В первом матче Франсуаза Абанда принесла очко команде Канады, в трёх сетах обыграв Фиону Ферро со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

В следующей встрече Ализе Корне сравняла счёт, одержав победу над канадкой Ребеккой Марино со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В решающем противостоянии тандем Габриэла Дабровски / Ребекка Марино принесли Канаде итоговую победу, обыграв Клару Бюрель и Ализе Корне со счётом 6:3, 7:6 (8:6).

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В статье: Кубок Билли Джин Кинг
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