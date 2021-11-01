Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бергамо. Илья Марченко выходит во второй круг соревнований
Украинец одержал уверенную победу
Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) пробился во второй раунд челленджера в Бергамо.
В поединке первого круга украинец обыграл Луку Нарди из Италии (№437 ATP), от которых он получил wild-кард.
Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Марченко смог выиграть два сета подряд.
Бергамо. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 7:6(1), 6:4
Далее по сетке идет пятый сеяный Лиам Броуди из Великобритании (№121 ATP).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Десять минут интриги и гол Русина. Днепр-1 - Минай 4:0
- Металлист многих бесит, но пользы от него больше, чем от 14 других клубов УПЛ. Отвечаем, почему
- Ибрагимович – о голе Роме со штрафного: Мяч летел со скоростью 101 км/ч? Ах, обычно он летит быстрее
- Костюк победила чемпионку US Open и сыграет в полуфинале турнира Клуж-Напоки
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...