Бергамо. Илья Марченко выходит во второй круг соревнований

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) пробился во второй раунд челленджера в Бергамо.

В поединке первого круга украинец обыграл Луку Нарди из Италии (№437 ATP), от которых он получил wild-кард.

Матч продлился 1 час и 40 минут. За это время Марченко смог выиграть два сета подряд.

Бергамо. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 7:6(1), 6:4

Далее по сетке идет пятый сеяный Лиам Броуди из Великобритании (№121 ATP).