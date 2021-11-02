Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Билли Джин Кинг. Чехия обыграла Германию, победы Испании и Канады
В Праге стартовали матчи первого в истории финала Кубка Билли Джин Кинг
фото - rolandgarros.com
Группа А
Канада благодаря успеху в парном матче со счетом 2:1 обыграла Францию. Во вторник канадки сыграют с командой России.
Группа B
Победы Элизы Мертенс и Гретье Миннен в одиночных поединках позволили Бельгии обыграть Беларусь (2:1). Сегодня Австралия сыграет с Бельгией.
Группа С
Сара Соррибес Тормо стала главной героиней успешного старта Испании в матче со Словакией. Испанка выиграла одиночку, а затем принесла команде решающее очко в парном матче вместе с Карлой Суарес Наварро (2:1). Во вторник в этой группе США сыграют со Словакией.
Группа D
Чехия, несмотря на поражение Барборы Крейчиковой от Анжелик Кербер (7:6, 0:6, 4:6), со счетом 2:1 обыграла Германию. 2 ноября в этой группе Германия сыграет со Швейцарией.
Популярное сейчас
- Беседин: Металлист еще должен мне зарплату. Но я от этих денег богаче не стану
- Разгром от Днепра-1, отрыв Металлиста, замена Миколенко. Главные новости за 1 ноября
- АПЛ. Гол этнического украинца помог Вулверхэмптону победить Эвертон
- Чемпионка US Open о матче с Костюк: Физически я не чувствовала себя на все 100%
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод