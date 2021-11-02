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Кубок Билли Джин Кинг. Чехия обыграла Германию, победы Испании и Канады

Теннис
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В Праге стартовали матчи первого в истории финала Кубка Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг. Чехия обыграла Германию, победы Испании и Канады

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Группа А

Канада благодаря успеху в парном матче со счетом 2:1 обыграла Францию. Во вторник канадки сыграют с командой России.

Группа B

Победы Элизы Мертенс и Гретье Миннен в одиночных поединках позволили Бельгии обыграть Беларусь (2:1). Сегодня Австралия сыграет с Бельгией.

Группа С

Сара Соррибес Тормо стала главной героиней успешного старта Испании в матче со Словакией. Испанка выиграла одиночку, а затем принесла команде решающее очко в парном матче вместе с Карлой Суарес Наварро (2:1). Во вторник в этой группе США сыграют со Словакией.

Группа D

Чехия, несмотря на поражение Барборы Крейчиковой от Анжелик Кербер (7:6, 0:6, 4:6), со счетом 2:1 обыграла Германию. 2 ноября в этой группе Германия сыграет со Швейцарией.

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В статье: Анжелик Кербер Барбора Крейчикова Кубок Билли Джин Кинг
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