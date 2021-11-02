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Маррей упустил семь матч-болов и покинул Мастерс в Париже

Теннис
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Драматичное фиаско легендарного британца

Маррей упустил семь матч-болов и покинул Мастерс в Париже

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Энди Маррей в первом раунде турнира АТР-1000 в Париже в трех сетах за 3 часа и 2 минуты проиграл 58-й ракетке мира из Германии Доминику Кепферу (4:6, 7:5, 7:6).

В решающем сете Маррей при счете 5:4 на приеме упустил двойной матч-бол, после чего на тайбрейке не реализовал еще пять шансов завершить игру в свою пользу.

«Я не заслуживал победу. Конечно, у меня была куча шансов, но играл я недостаточно хорошо», - сказал британец после матча.

Стоит отметить, что изначально Энди Маррей в Париже должен был стартовать матчем с Дженсоном Бруксби, но тот снялся с Мастерса за несколько часов до выхода на корт.

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В статье: теннис Энди Маррей
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