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Маррей упустил семь матч-болов и покинул Мастерс в Париже
Драматичное фиаско легендарного британца
Энди Маррей в первом раунде турнира АТР-1000 в Париже в трех сетах за 3 часа и 2 минуты проиграл 58-й ракетке мира из Германии Доминику Кепферу (4:6, 7:5, 7:6).
В решающем сете Маррей при счете 5:4 на приеме упустил двойной матч-бол, после чего на тайбрейке не реализовал еще пять шансов завершить игру в свою пользу.
«Я не заслуживал победу. Конечно, у меня была куча шансов, но играл я недостаточно хорошо», - сказал британец после матча.
Стоит отметить, что изначально Энди Маррей в Париже должен был стартовать матчем с Дженсоном Бруксби, но тот снялся с Мастерса за несколько часов до выхода на корт.
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