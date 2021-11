Надаль впервые за 17 лет не отобрался на Итоговый турнир

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль после старта Мастерса в Париже официально потерял даже теоретические шансы на выступление на Итоговом турнире.

Испанец завершал сезон в топ-8 Чемпионской гонки АТР с 2005 года. В этом году он будет как минимум на девятой позиции.

For the first time since 2004, @RafaelNadal will not finish the season in the Top 8 in the Race for the #NittoATPFinals pic.twitter.com/hFe0LKtUhc