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Надаль впервые за 17 лет не отобрался на Итоговый турнир

Теннис
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Каждой серии наступает конец

Надаль впервые за 17 лет не отобрался на Итоговый турнир

фото - atptour.com

Новина українською

Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль после старта Мастерса в Париже официально потерял даже теоретические шансы на выступление на Итоговом турнире.

Испанец завершал сезон в топ-8 Чемпионской гонки АТР с 2005 года. В этом году он будет как минимум на девятой позиции.

Надаль из-за проблем со здоровьем досрочно завершил сезон. В последний раз пятая ракетка мира выходил на корт в начале августа, когда во втором раунде турнира в Вашингтоне проиграл Ллойду Харрису.

Стоит отметить, что с 2005 года Рафаэль Надаль из-за травм шесть раз пропускал Итоговый турнир. Он ни разу не побеждал на ATP Finals.

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В статье: теннис Рафаэль Надаль Итоговый чемпионат АТР
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