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Надаль впервые за 17 лет не отобрался на Итоговый турнир
Каждой серии наступает конец
фото - atptour.com
Экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль после старта Мастерса в Париже официально потерял даже теоретические шансы на выступление на Итоговом турнире.
Испанец завершал сезон в топ-8 Чемпионской гонки АТР с 2005 года. В этом году он будет как минимум на девятой позиции.
A RIDICULOUS streak has come to an end ????????— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021
For the first time since 2004, @RafaelNadal will not finish the season in the Top 8 in the Race for the #NittoATPFinals pic.twitter.com/hFe0LKtUhc
Надаль из-за проблем со здоровьем досрочно завершил сезон. В последний раз пятая ракетка мира выходил на корт в начале августа, когда во втором раунде турнира в Вашингтоне проиграл Ллойду Харрису.
Стоит отметить, что с 2005 года Рафаэль Надаль из-за травм шесть раз пропускал Итоговый турнир. Он ни разу не побеждал на ATP Finals.
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