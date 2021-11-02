Муж Свитолиной: Я по-прежнему считаю Джоковича легендой тенниса

22-я ракетка мира француз Гаэль Монфис рассказал, повлияло ли на его восприятие Новака Джоковича поражение серба в финале Открытого чемпионата США – 2021.

"Я по-прежнему считаю его легендой тенниса. Он в одном сезоне выиграл три турнира "Большого шлема" и всё ещё пытается добиться большего. Очевидно, он легенда тенниса. Он проиграл в финале Медведеву, который играл невероятно хорошо. Даниил – второй в мире. Так что, на мой взгляд поражение Джоковича на US Open ничего не меняет. Они оба показывают отличный уровень. Новак остаётся Новаком. Он по-прежнему фантастический игрок", — приводит слова Монфиса Tennis World USA.